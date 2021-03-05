Синиша Михайлович рассказал, как подружился с Ибрагимовичем

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович рассказал, при каких обстоятельствах подружился с форвардом «Милана» Златаном Ибрагимовичем.

«Наша дружба началась с удара головой. Чтобы Златан вышел из себя, его нужно спровоцировать. В том матче было именно так, он был очень зол, поэтому ударил меня головой. Когда он перешел в «Интер», я хотел вернуть ему должок. Вот такие высокие отношения!» — цитирует Михайловича Football Italia.

В сезоне-2005/2006 в матче «Ювентуса» с «Интером» (1:0) 39-летний швед ударил Михайловича головой.

Вчера, 4 марта, футболист и тренер посетили фестиваль итальянской песни в Сан-Ремо, исполнив вместе композицию Io Vagabondo («Я — бродяга») группы Nomadi.