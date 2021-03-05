Форвард «Интера» Алексис Санчес подвел итоги победного матча 25-го тура чемпионата Италии с «Пармой» (2:1). В этой встрече футболист оформил дубль.

«Матч был сложный. «Парма» отлично играла, но и мы тоже. Мы боремся за скудетто и идем по правильному пути. Мы чувствуем позитивную атмосферу. Нужно сосредоточиться и продолжать в том же духе. С тех пор, как «Интер» проиграл в Лиге Европы, команда очень выросла.



Тренер мне доверяет, я счастлив, всегда хочу отдаваться на 100 процентов. Чувствую себя львом в клетке, но чем больше играю, тем лучше себя чувствую», — цитирует Санчеса Sky Sport Italia.

После 25 туров чемпионата Англии «Интер» увеличил свой отрыв от «Милана» до 6 очков.