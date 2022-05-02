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Винченцо Итальяно — о матче «Фиорентины» с «Миланом»: «Мы играли на одинаковом уровне»

Главный тренер «Фиорентины» подвел итоги матча с «Миланом» в серии А
Виктория Кравченко
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Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно прокомментировал поражение в матче серии А против «Милана» (0:1). Несмотря на поражение, специалист похвалил игроков своей команды.

«На последние два матча мы хорошо отреагировали, они нас разочаровали. Считаю, что сегодня мы играли на том же уровне, что и «Милан». К сожалению, в серии А за каждый промах платишь высокую цену. Пропустили необязательный гол, но в целом команда хорошо сыграла. Было нелегко, тем более в гостях против столь мотивированного «Милана», — цитирует Итальяно Football Italia.

«Милан» укрепил лидерство в турнирной таблице, на счету команды 77 очков в 35 матчах. Идущий на второй строчке «Интер» отстает на 5 очков, но «нерадзурри» провели на игру меньше.

«Фиорентина» занимает седьмое место с 56 очками в 35 матчах.

ФК Милан
ФК Фиорентина
Винченцо Итальяно
0
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И В Н П +/- О
1
 Милан 35 23 8 4 61-30 77
2
 Интер 35 22 9 4 74-29 75
3
 Наполи 35 21 7 7 67-31 70
4
 Ювентус 35 20 9 6 54-31 69
5
 Рома 35 17 8 10 55-40 59
6
 Лацио 35 17 8 10 70-53 59
7
 Фиорентина 35 17 5 13 54-47 56
8
 Аталанта 34 15 10 9 61-43 55
9
 Верона 35 14 10 11 61-52 52
10
 Торино 35 12 11 12 45-37 47
11
 Сассуоло 35 12 10 13 60-61 46
12
 Удинезе 35 10 13 12 54-54 43
13
 Болонья 35 11 10 14 39-48 43
14
 Эмполи 35 9 10 16 46-65 37
15
 Сампдория 35 9 6 20 42-57 33
16
 Специя 35 9 6 20 37-63 33
17
 Кальяри 35 6 10 19 32-64 28
18
 Дженоа 35 3 16 16 25-55 25
19
 Салернитана 33 6 7 20 28-70 24
20
 Венеция 34 5 7 22 28-63 22
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38 тур
30.04 16:00
Кальяри – Верона
 1 : 2
30.04 16:00
Наполи – Сассуоло
 6 : 1
30.04 19:00
Сампдория – Дженоа
 1 : 0
30.04 21:45
Специя – Лацио
 3 : 4
1.05 13:30
Ювентус – Венеция
 2 : 1
1.05 16:00
Милан – Фиорентина
 1 : 0
1.05 16:00
Эмполи – Торино
 1 : 3
1.05 19:00
Удинезе – Интер
 1 : 2
1.05 21:45
Рома – Болонья
 0 : 0
2.05 21:45
Аталанта – Салернитана
 - : -
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Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 17
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 9
Лоренцо Инсинье

Лоренцо Инсинье

Наполи

 8
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 26 2 5
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 26 1 10
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

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