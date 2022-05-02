Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно прокомментировал поражение в матче серии А против «Милана» (0:1). Несмотря на поражение, специалист похвалил игроков своей команды.

«На последние два матча мы хорошо отреагировали, они нас разочаровали. Считаю, что сегодня мы играли на том же уровне, что и «Милан». К сожалению, в серии А за каждый промах платишь высокую цену. Пропустили необязательный гол, но в целом команда хорошо сыграла. Было нелегко, тем более в гостях против столь мотивированного «Милана», — цитирует Итальяно Football Italia.

«Милан» укрепил лидерство в турнирной таблице, на счету команды 77 очков в 35 матчах. Идущий на второй строчке «Интер» отстает на 5 очков, но «нерадзурри» провели на игру меньше.

«Фиорентина» занимает седьмое место с 56 очками в 35 матчах.