Видаль отказался переходить в «Марсель»
16:32
Полузащитник «Интера» Артуро Видаль отклонил предложение «Марселя», сообщает Football Italia.
По информации источника, 33-летний чилиец чувствует себя комфортно в качестве игрока «нерадзурри» и собирается провести как минимум еще один сезон в команде.
Видаль перешел в «Интер» летом 2020 года на правах свободного агента. На его счету 2 гола и 2 результативных передачи в 30 матчах за команду в сезоне-2020/21.
Дополнительная информация:
https://www.football-italia.net/169927/vidal-turns-down-marseille-move
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