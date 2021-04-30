Видаль отказался переходить в «Марсель»

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль отклонил предложение «Марселя», сообщает Football Italia.

По информации источника, 33-летний чилиец чувствует себя комфортно в качестве игрока «нерадзурри» и собирается провести как минимум еще один сезон в команде.

Видаль перешел в «Интер» летом 2020 года на правах свободного агента. На его счету 2 гола и 2 результативных передачи в 30 матчах за команду в сезоне-2020/21.