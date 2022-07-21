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Капелло: «После подписания Дибалы «Рома» поднялась на один уровень с «Ювентусом»

Капелло считает, что «Рома» находится на одном уровне с «Ювентусом» после подписания Дибалы
Руслан Минаев
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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло считает, что «Рома» теперь находится на одном уровне с «Ювентусом» после подписания контракта с нападающим Пауло Дибалой.

28-летний аргентинец заключил с римлянами 3-летнее соглашение.

«Мы говорим о проекте, который может поменять иерархию топ-клубов в чемпионате Италии. «Рома» стала очень важным претендентов на титул после сделки с Дибалой. Этот переход повысил клуб в качестве, что они и хотели. В отношении качества и креативности, «Рома» без всяких сомнений на том же уровне, что и «Ювентус», — цитирует Капелло La Gazzetta dello Sport.

В прошлом сезоне Дибала забил 15 голов и сделал 6 голевых передач в 39 матчах за «Ювентус».

Пауло Дибала
Фабио Капелло
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ФК Рома
ФК Ювентус
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