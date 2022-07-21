Капелло: «После подписания Дибалы «Рома» поднялась на один уровень с «Ювентусом»
Капелло считает, что «Рома» находится на одном уровне с «Ювентусом» после подписания Дибалы
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло считает, что «Рома» теперь находится на одном уровне с «Ювентусом» после подписания контракта с нападающим Пауло Дибалой.
28-летний аргентинец заключил с римлянами 3-летнее соглашение.
«Мы говорим о проекте, который может поменять иерархию топ-клубов в чемпионате Италии. «Рома» стала очень важным претендентов на титул после сделки с Дибалой. Этот переход повысил клуб в качестве, что они и хотели. В отношении качества и креативности, «Рома» без всяких сомнений на том же уровне, что и «Ювентус», — цитирует Капелло La Gazzetta dello Sport.
В прошлом сезоне Дибала забил 15 голов и сделал 6 голевых передач в 39 матчах за «Ювентус».
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|0
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13
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|0
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|0
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14
|Эмполи
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|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
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|0
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19
|Кремонезе
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20
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
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Монца – Торино
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|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
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|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
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Салернитана – Рома
|- : -
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Специя – Эмполи
|- : -
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