Капелло: «После подписания Дибалы «Рома» поднялась на один уровень с «Ювентусом»

Капелло считает, что «Рома» находится на одном уровне с «Ювентусом» после подписания Дибалы

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло считает, что «Рома» теперь находится на одном уровне с «Ювентусом» после подписания контракта с нападающим Пауло Дибалой.

28-летний аргентинец заключил с римлянами 3-летнее соглашение.

«Мы говорим о проекте, который может поменять иерархию топ-клубов в чемпионате Италии. «Рома» стала очень важным претендентов на титул после сделки с Дибалой. Этот переход повысил клуб в качестве, что они и хотели. В отношении качества и креативности, «Рома» без всяких сомнений на том же уровне, что и «Ювентус», — цитирует Капелло La Gazzetta dello Sport.

В прошлом сезоне Дибала забил 15 голов и сделал 6 голевых передач в 39 матчах за «Ювентус».