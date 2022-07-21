Рабьо по личным причинам не поехал с «Ювентусом» в турне по США. Хавбеком интересовался «Ньюкасл»
Рабьо не полетел с «Ювентусом» в тур по США
Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо не поехал с командой в турне по США. В пресс-службе туринцев объяснили это личными причинами.
Кроме француза в Штаты не полетели полузащитник Артур и Аарон Рэмзи, которые, вероятно, покинут клуб этим летом.
Также в выездном сборе из-за травм отсутствуют Федерико Кьеза и Маттиа Де Шильо.
Ранее сообщалось, что Рабьо интересуется «Ньюкасл». Контракт 27-летнего хавбека, по которому он получает 7 миллионов евро в год, истекает в 2023 году.
В сезоне-2021/22 Рабьо провел за «Ювентус» 45 матчей во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи.
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|0
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|0
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3
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Лацио
|0
|0
|0
|0
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|0
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6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
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|
7
|Фиорентина
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|
8
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9
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Монца
|0
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|0
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38 тур
|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
|
Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
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