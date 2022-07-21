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Рабьо по личным причинам не поехал с «Ювентусом» в турне по США. Хавбеком интересовался «Ньюкасл»

Рабьо не полетел с «Ювентусом» в тур по США
Руслан Минаев
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Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо не поехал с командой в турне по США. В пресс-службе туринцев объяснили это личными причинами.

Кроме француза в Штаты не полетели полузащитник Артур и Аарон Рэмзи, которые, вероятно, покинут клуб этим летом.

Также в выездном сборе из-за травм отсутствуют Федерико Кьеза и Маттиа Де Шильо.

Ранее сообщалось, что Рабьо интересуется «Ньюкасл». Контракт 27-летнего хавбека, по которому он получает 7 миллионов евро в год, истекает в 2023 году.

В сезоне-2021/22 Рабьо провел за «Ювентус» 45 матчей во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи.

Адриен Рабьо
Футбол
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Ювентус
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