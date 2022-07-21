Выездную форму «Ювентуса» представил популярный тиктокер Хаби
«Ювентус» представил выездную игровую форму сезона-2022/23. Она полностью черного цвета, с символами клуба и спонсором, выполненными в белом.
В видеоролике по этому случаю снялся известный тиктокер Хаби Лейм.
Хаби Лейм в форме «Ювентуса».
скриншот из видеоролика.
По итогам сезона-2021/22 «Ювентус» занял 4-е место в чемпионате Италии, а также вышел в финал кубка страны.
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3
|Наполи
|0
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|0-0
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4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Рома
|0
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|0
|0
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7
|Фиорентина
|0
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8
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|0
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9
|Верона
|0
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|0
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10
|Торино
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|0
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11
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|0
|0
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|0
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|0
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12
|Удинезе
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|0
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|0-0
|0
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13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
|0
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|0
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|0-0
|0
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20
|Монца
|0
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
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Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
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