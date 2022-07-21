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Сегодня, 21:13

Выездную форму «Ювентуса» представил популярный тиктокер Хаби

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Анхель Ди Мария.
Фото ФК «Ювентус», Соцсети
Хаби Лейм в форме «Ювентуса».
Фото скриншот из видеоролика.
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«Ювентус» представил выездную игровую форму сезона-2022/23. Она полностью черного цвета, с символами клуба и спонсором, выполненными в белом.

В видеоролике по этому случаю снялся известный тиктокер Хаби Лейм.

Хаби Лейм в форме "Ювентуса". Фото скриншот из видеоролика.
Хаби Лейм в форме «Ювентуса».
скриншот из видеоролика.

По итогам сезона-2021/22 «Ювентус» занял 4-е место в чемпионате Италии, а также вышел в финал кубка страны.

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