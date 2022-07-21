Выездную форму «Ювентуса» представил популярный тиктокер Хаби

«Ювентус» представил выездную игровую форму сезона-2022/23. Она полностью черного цвета, с символами клуба и спонсором, выполненными в белом.

В видеоролике по этому случаю снялся известный тиктокер Хаби Лейм.

Хаби Лейм в форме «Ювентуса». скриншот из видеоролика.

По итогам сезона-2021/22 «Ювентус» занял 4-е место в чемпионате Италии, а также вышел в финал кубка страны.