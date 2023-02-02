Товен стал игроком «Удинезе»

«Удинезе» объявил о подписании полузащитника Флориана Товена. 29-летний француз подписал контракт до 2025 года.

В конце января Товен стал свободным агентом, так как «Тигрес» расторг с ним контракт, чтобы заявить на сезон новичка Николаса Ибаньеса. Француз с 2021 года выступал за мексиканский клуб: 38 матчей, 8 голов и 5 голевых передач.

Ранее чемпион мира 2018 года играл во Франции за «Гренобль», «Бастию» и «Марсель». С 2015 по 2017 год он выступал за «Ньюкасл».