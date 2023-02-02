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Сегодня, 05:13

Товен стал игроком «Удинезе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Флориан Товен.
Фото ФК &quot;Удинезе&quot;

«Удинезе» объявил о подписании полузащитника Флориана Товена. 29-летний француз подписал контракт до 2025 года.

В конце января Товен стал свободным агентом, так как «Тигрес» расторг с ним контракт, чтобы заявить на сезон новичка Николаса Ибаньеса. Француз с 2021 года выступал за мексиканский клуб: 38 матчей, 8 голов и 5 голевых передач.

Ранее чемпион мира 2018 года играл во Франции за «Гренобль», «Бастию» и «Марсель». С 2015 по 2017 год он выступал за «Ньюкасл».

Флориан Товен. «Тигрес» расторг контракт с Товеном. Однако француз продолжает ходить на тренировки

Флориан Товен
Футбол
ФК Удинезе
0
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 Интер 20 13 1 6 40-26 40
3
 Лацио 20 11 5 4 36-16 38
4
 Аталанта 20 11 5 4 39-23 38
5
 Милан 20 11 5 4 37-29 38
6
 Рома 20 11 4 5 26-18 37
7
 Удинезе 20 7 8 5 28-22 29
8
 Торино 20 7 6 7 21-22 27
9
 Эмполи 20 6 8 6 19-24 26
10
 Болонья 20 7 5 8 26-30 26
11
 Монца 20 7 4 9 25-28 25
12
 Фиорентина 20 6 6 8 22-26 24
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 Ювентус 20 11 5 4 30-17 23
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 Салернитана 20 5 6 9 25-38 21
15
 Сассуоло 20 5 5 10 23-31 20
16
 Лечче 20 4 8 8 19-24 20
17
 Специя 20 4 6 10 17-32 18
18
 Верона 20 3 4 13 18-32 13
19
 Сампдория 20 2 3 15 8-34 9
20
 Кремонезе 20 0 8 12 15-35 8
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38 тур
4.02 17:00
Кремонезе – Лечче
 - : -
4.02 20:00
Рома – Эмполи
 - : -
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 - : -
5.02 14:30
Специя – Наполи
 - : -
5.02 17:00
Торино – Удинезе
 - : -
5.02 20:00
Фиорентина – Болонья
 - : -
5.02 22:45
Интер – Милан
 - : -
6.02 20:30
Верона – Лацио
 - : -
6.02 22:45
Монца – Сампдория
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Салернитана – Ювентус
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Виктор Осимхен

Наполи

 14
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 12
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 11
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

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Сергей Милинкович-Савич

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Лацио

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Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

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И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 10 1 4
Себастьяно Луперто

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 18 1 1
Павел Давидович

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