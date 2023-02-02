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«Рома» проиграла «Кремонезе» в Кубке Италии

Евгений Козинов
Корреспондент
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1 февраля. «Рома» — «Кремонезе» — 1:2.
Фото Global Look Press

«Рома» потерпела поражение от «Кремонезе» в матче 1/4 финала Кубка Италии — 0:2. Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме.

На 28-й минуте нападающий Сирил Дессерс открыл счет. Его гол стал единственным в первом тайме.

После перерыва гости удвоили преимущество благодаря автоголу Зеки Челика. На последних минутах нападающий римлян Андреа Белотти отыграл один мяч.

В полуфинале «Кремонезе» встретится с «Фиорентиной». Первый матч состоится 5 апреля, а ответный — 26-го.

Италия. Кубок. 1/4 финала
01 февр, 23:00. Olimpico (Рим)
Рома
1:2
Кремонезе
Футбол
ФК Кремонезе
ФК Рома
0
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