«Рома» проиграла «Кремонезе» в Кубке Италии

«Рома» потерпела поражение от «Кремонезе» в матче 1/4 финала Кубка Италии — 0:2. Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме.

На 28-й минуте нападающий Сирил Дессерс открыл счет. Его гол стал единственным в первом тайме.

После перерыва гости удвоили преимущество благодаря автоголу Зеки Челика. На последних минутах нападающий римлян Андреа Белотти отыграл один мяч.

В полуфинале «Кремонезе» встретится с «Фиорентиной». Первый матч состоится 5 апреля, а ответный — 26-го.