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Моуринью о вылете из Кубка Италии: «Поздравляю «Кремонезе». Это странный турнир, но я научился не плакать после поражений»

Моуринью поздравил «Кремонезе» с выходом в полуфинал Кубка Италии
Руслан Минаев
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Кремонезе» в матче 1/4 финала Кубка Италии — 1:2.

«Поздравляю «Кремонезе». Они выиграли два сложных матча против «Наполи» и против «Ромы» на выезде. Это странное соревнование, в котором повышаются шансы у команд, которые не были в серии А в прошлом сезоне, таких как «Кремонезе», или которые финишировали в нижней части таблицы. Это делает их достижение еще более впечатляющим — они заслуживают похвалы и заслуженно в полуфинале, поздравляю.

Мы поплатились за ужасный первый тайм, очень плохую игру. Затем, во втором, мы допустили индивидуальную ошибку. Ошибка в первом тайме вписывалась в контекст игры, учитывая, что мы играли очень плохо. Одна ошибка во втором тайме стоила нам второго гола. Потом у нас была положительная реакция, но они защищались с большим количеством, и нам не везло. Мы могли легко забить намного больше голов.

Но имеем то, что имеем. За эти годы я научился не плакать после поражения и вместо этого с нетерпением ждать следующей игры. Наша команда испытывает трудности, когда нам приходится применять ротацию. Мы изо всех сил пытаемся сыграть три игры за одну неделю. Возвращаясь к сегодняшнему матчу, мы заслужили расплату за то, как сыграли в первом тайме», — приводит слова Моуринью пресс-служба «Ромы».

В полуфинале «Кремонезе» встретится с «Фиорентиной». Первый матч состоится 5 апреля, а ответный — 26-го.

Футбол
ФК Кремонезе
ФК Рома
Жозе Моуринью
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 Аталанта 20 11 5 4 39-23 38
5
 Милан 20 11 5 4 37-29 38
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 Рома 20 11 4 5 26-18 37
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 Удинезе 20 7 8 5 28-22 29
8
 Торино 20 7 6 7 21-22 27
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 Монца 20 7 4 9 25-28 25
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17
 Специя 20 4 6 10 17-32 18
18
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