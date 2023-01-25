«Тигрес» расторг контракт с Товеном. Однако француз продолжает ходить на тренировки
Мексиканский «Тигрес» расторг контракт с Товеном
«Тигрес» объявил, что расторг контракт с французским нападающим Флорианом Товеном, чтобы заявить на сезон новичка Николаса Ибаньеса.
Как сообщает AS Mexico, во вторник 29-летний француз все равно приехал в тренировочный комплекс клуба, но не смог принять участие из-за того, что для него не было экипировки. Игрок недоволен тем, как клуб расторг его контракт и приехал на тренировку, чтобы избежать обвинений в «невыполнении своей работы».
Товен с 2021 года выступал за мексиканский клуб. Он сыграл 38 матчей за «Тигрес», забил 8 голов и сделал 5 голевых передач.
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