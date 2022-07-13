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Тотти объявил о расставании с женой. Они были вместе 20 лет

Тотти объявил о расставании с женой
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Франческо Тотти и Илари Блази.
Фото Global Look Press

Экс-капитан «Ромы» Франческо Тотти разводится с телеведущей Илари Блази. Об этом пара сообщила в понедельник в социальных сетях.

«После 20 лет совместной жизни мой брак распался; я призываю людей избегать спекуляций и уважать частную жизнь моей семьи», — сказала 41-летняя Блази в интервью ANSA,

«Я пытался преодолеть кризис, но наше расставание, хотя и болезненное, неизбежно», — признался Тотти.

Напомним, Тотти и Блази заключили брак в 2005 году. С тех пор у них родилось трое детей.

Франческо Тотти
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