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Йович рассказал, что его убедило перейти из «Реала» в «Фиорентину»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Новичок «Фиорентины» Лука Йович прокомментировал переход в итальянский клуб из «Реала».

«Я хочу поблагодарить тех, кто дал мне возможность стать частью «Фиорентины». Надеюсь, что смогу оправдать их ожидания. Сербские игроки команды Настасич, Миленкович и Терзич очень хорошо отзывались о команде и тренере, который, по их словам, делает каждого игрока лучше», — цитирует Marca Йовича.

В прошедшем сезоне Йович забил один гол в 19 матчах за мадридский клуб во всех турнирах и сделал три голевые передачи.

Лука Йович
Футбол
ФК Реал
ФК Фиорентина
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