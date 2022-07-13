Йович рассказал, что его убедило перейти из «Реала» в «Фиорентину»
Новичок «Фиорентины» Лука Йович прокомментировал переход в итальянский клуб из «Реала».
«Я хочу поблагодарить тех, кто дал мне возможность стать частью «Фиорентины». Надеюсь, что смогу оправдать их ожидания. Сербские игроки команды Настасич, Миленкович и Терзич очень хорошо отзывались о команде и тренере, который, по их словам, делает каждого игрока лучше», — цитирует Marca Йовича.
В прошедшем сезоне Йович забил один гол в 19 матчах за мадридский клуб во всех турнирах и сделал три голевые передачи.
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|Наполи
|0
|0
|0
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|Ювентус
|0
|0
|0
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|0
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|Лацио
|0
|0
|0
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6
|Рома
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|0
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7
|Фиорентина
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8
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9
|Верона
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|0
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|0-0
|0
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10
|Торино
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|0
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|0-0
|0
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11
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|0
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12
|Удинезе
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|0
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|0-0
|0
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13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
|0
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|0
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|0-0
|0
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20
|Монца
|0
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
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