«Наполи» поборется с «Миланом» за Ачерби

Защитник «Лацио» Франческо Ачерби может продолжить карьеру в «Наполи», написал на своем сайте журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, сумма трансфера 34-летнего итальянца может составить около 5 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Милан» проявляет интерес к Ачерби, который летом может уйти из «Лацио».

В прошедшем сезоне Ачерби сыграл в 36 матчах, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.