Тотти о коронавирусе: «С лекарствами я выкарабкался, но было очень сложно»
Бывший игрок «Ромы» Франческо Тотти рассказал, как протекала его болезнь коронавирусом. Экс-футболист лечился от Covid-19 на протяжении 24 дней.
«Чтобы полностью выздороветь, мне понадобилось 24 дня. У меня был коронавирус в агрессивной форме: двусторонняя пневмония, температура 40 градусов, кашель. Меня предлагали госпитализировать, но я отказался, боялся, что произойдет тоже, что с отцом. С лекарствами я выкарабкался, но было очень сложно.
Пытался не выходить из дома как можно дольше, был один в спальне. Почти месяц длился этот кошмар. Дети, помощники по дому, садовник — все заразились. Все вокруг меня тоже заболели», — цитирует Тотти Corriere della Sera.
Напомним, в октябре 2020 года от последствий коронавируса скончался 76-летний отец Тотти.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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