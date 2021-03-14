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Тотти о коронавирусе: «С лекарствами я выкарабкался, но было очень сложно»

08:18
Франческо Тотти. Фото Twitter
Франческо Тотти. Фото Twitter
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Бывший игрок «Ромы» Франческо Тотти рассказал, как протекала его болезнь коронавирусом. Экс-футболист лечился от Covid-19 на протяжении 24 дней.

«Чтобы полностью выздороветь, мне понадобилось 24 дня. У меня был коронавирус в агрессивной форме: двусторонняя пневмония, температура 40 градусов, кашель. Меня предлагали госпитализировать, но я отказался, боялся, что произойдет тоже, что с отцом. С лекарствами я выкарабкался, но было очень сложно.

Пытался не выходить из дома как можно дольше, был один в спальне. Почти месяц длился этот кошмар. Дети, помощники по дому, садовник — все заразились. Все вокруг меня тоже заболели», — цитирует Тотти Corriere della Sera.

Напомним, в октябре 2020 года от последствий коронавируса скончался 76-летний отец Тотти.

Дополнительная информация:

https://www.corriere.it/

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