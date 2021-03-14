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Шевченко: «Приятно видеть, что «Милан» вернулся»

13:14
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Бывший форвард «Милана» Андрей Шевченко поделился мнением о выступлении клуба в Лиге Европы, где в 1/8 финала итальянцы сыграли вничью с «МЮ» (1:1).

«Меня не удивила игра «Милана» в Манчестере, как и то, что они делают в Италии. У них есть хорошие шансы выйти в следующий раунд Лиги Европы, они кажутся подготовленными. Невозможно предсказать будущее, но «Милан» играл с высоко поднятой головой. Их хвалили английские СМИ, что непросто. Такого отношения и ждут в Европе. Приятно видеть, что «Милан» вернулся», — приводит слова Шевченко La Gazzetta dello Sport.

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