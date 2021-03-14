Шевченко: «Приятно видеть, что «Милан» вернулся»
Бывший форвард «Милана» Андрей Шевченко поделился мнением о выступлении клуба в Лиге Европы, где в 1/8 финала итальянцы сыграли вничью с «МЮ» (1:1).
«Меня не удивила игра «Милана» в Манчестере, как и то, что они делают в Италии. У них есть хорошие шансы выйти в следующий раунд Лиги Европы, они кажутся подготовленными. Невозможно предсказать будущее, но «Милан» играл с высоко поднятой головой. Их хвалили английские СМИ, что непросто. Такого отношения и ждут в Европе. Приятно видеть, что «Милан» вернулся», — приводит слова Шевченко La Gazzetta dello Sport.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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