«Дженоа» и «Удинезе» сыграли вничью
«Дженоа» сыграл вничью с «Удинезе» (1:1) в матче 27-го тура чемпионата Италии.
У хозяев отличился Горан Пандев, у гостей — Родриго Де Пауль (с пенальти). Генуэзский клуб набрал 28 очков и занимает 14-е место. У «Удинезе» 33 очка и десятая позиция.
Чемпионат Италии. Серия А
27-й тур
«Дженоа» — «Удинезе» — 1:1 (1:1)
Голы: Пандев, 8 (1:0). де Пауль, 30 — с пенальти (1:1).
«Дженоа»: Перин, Кришито, Дзаппакоста, Бираски, Чиборра, Радованович, Бадель, Стротман (Бехрами, 82), Зайц, Пандев (Скамакка, 70), Шомуродов (Пьяца, 89).
«Удинезе»: Муссо, Найтинк, Де Майо, Стрюгер Ларсен, Бекао, Молина, Арслан (Макенго, 64), Перейра, де Пауль, Уоллас, Льоренте (Несторовски, 81).
Предупреждения: Пандев, 10. Кришито, 28. Бадель, 74. Несторовски, 90.
Судья: Камплоне.
13 марта. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».
Методология
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