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«Дженоа» и «Удинезе» сыграли вничью

00:40
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«Дженоа» сыграл вничью с «Удинезе» (1:1) в матче 27-го тура чемпионата Италии.

У хозяев отличился Горан Пандев, у гостей — Родриго Де Пауль (с пенальти). Генуэзский клуб набрал 28 очков и занимает 14-е место. У «Удинезе» 33 очка и десятая позиция.

Чемпионат Италии. Серия А

27-й тур

«Дженоа» — «Удинезе» — 1:1 (1:1)

Голы: Пандев, 8 (1:0). де Пауль, 30 — с пенальти (1:1).

«Дженоа»: Перин, Кришито, Дзаппакоста, Бираски, Чиборра, Радованович, Бадель, Стротман (Бехрами, 82), Зайц, Пандев (Скамакка, 70), Шомуродов (Пьяца, 89).

«Удинезе»: Муссо, Найтинк, Де Майо, Стрюгер Ларсен, Бекао, Молина, Арслан (Макенго, 64), Перейра, де Пауль, Уоллас, Льоренте (Несторовски, 81).

Предупреждения: Пандев, 10. Кришито, 28. Бадель, 74. Несторовски, 90.

Судья: Камплоне.

13 марта. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».

Дженоа — Удинезе

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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