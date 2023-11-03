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Сегодня, 03:25

Тотти хочет вернуться в «Рому»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Франческо Тотти.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Легенда «Ромы» Франческо Тотти отметил, что хотел бы вернуться в римский клуб. Также он добавил, что считает Жозе Моуринью лучшим тренером в мире.

«В определенной ролью я хотел бы вернуться в «Рому». И мне бы хотелось поработать с Моуринью, он номер один, я его очень уважаю. Я сожалею, что в своей карьере меня не тренировал он. В «Роме» знают, что если я им понадоблюсь для серьезных дел, я буду рад им помочь.

Я скучаю по всему. Концентрации, раздевалке, футболке, массажному кабинету... это была моя жизнь. Бар и кофе с товарищами по команде, поездка на автобусе на стадион. Я скучаю по рутине, которая десятилетиями определяла мою жизнь», — цитирует AS Тотти.

Тотти всю свою футболькую карьеру провел в «Роме». Он выступал играл за команду с 1993 года — 785 матчей, 307 голов и 209 голевых передач. После завершения карьеры он год работал в структуре клуба, а в 2018 году ушел из «Ромы».

Франческо Тотти
Футбол
ФК Рома
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