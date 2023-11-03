«Торино» проиграл «Фрозиноне» в Кубке Италии

«Фрозиноне» обыграл «Торино» в матче 1/16 финала Кубка Италии — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Турине.

На 5-й минуте встречи Арижон Ибрагимович вывел гостей вперед. Еще до перерыва туринская команда отыгралась благодаря голу Давида Зимы. Во второй половине мячей забито не было.

В дополнительное время бразильский полузащитник «Фрозиноне» Рейниер забил единственный гол и принес команде победу.

В следующем раунде турнира «Фрозиноне» сыграет с «Наполи». Матч запланирован на 6 декабря.