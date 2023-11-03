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«Торино» проиграл «Фрозиноне» в Кубке Италии

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Фрозиноне» обыграл «Торино» в матче 1/16 финала Кубка Италии — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Турине.

На 5-й минуте встречи Арижон Ибрагимович вывел гостей вперед. Еще до перерыва туринская команда отыгралась благодаря голу Давида Зимы. Во второй половине мячей забито не было.

В дополнительное время бразильский полузащитник «Фрозиноне» Рейниер забил единственный гол и принес команде победу.

В следующем раунде турнира «Фрозиноне» сыграет с «Наполи». Матч запланирован на 6 декабря.

Италия. Кубок. 1/16 финала
02 нояб, 23:00. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
1:2
Фрозиноне

Футбол
ФК Торино
ФК Фрозиноне
1
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 Интер 10 8 1 1 25-5 25
2
 Ювентус 10 7 2 1 16-6 23
3
 Милан 10 7 1 2 18-11 22
4
 Аталанта 10 6 1 3 18-8 19
5
 Наполи 10 5 3 2 22-12 18
6
 Фиорентина 10 5 2 3 18-14 17
7
 Лацио 10 5 1 4 13-12 16
8
 Болонья 10 3 6 1 11-8 15
9
 Рома 10 4 2 4 20-13 14
10
 Монца 10 3 4 3 9-9 13
11
 Лечче 10 3 4 3 10-12 13
12
 Фрозиноне 10 3 3 4 15-17 12
13
 Торино 10 3 3 4 7-12 12
14
 Дженоа 10 3 2 5 11-14 11
15
 Сассуоло 10 3 2 5 13-17 11
16
 Верона 10 2 2 6 6-12 8
17
 Удинезе 10 0 7 3 6-14 7
18
 Эмполи 10 2 1 7 3-19 7
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