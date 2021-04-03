«Торино» и «Ювентус» сыграли вничью в туринском дерби
«Торино» сыграл вничью с «Ювентусом» (2:2) в матче тура чемпионата Италии.
У хозяев дубль сделал Антонио Санабрия. В составе гостей отличились Федерико Кьеза и Криштиану Роналду.
«Юве» набрал 55 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. У «Торино» 23 очка и 17-я позиция.
Чемпионат Италии
Серия А
29-й тур
«Торино» — «Ювентус» — 2:2 (1:1)
Голы: Кьеза, 13 (0:1). Санабрия, 27 (1:1). Санабрия, 46 (2:1). Криштиану Роналду, 79 (2:2).
«Торино»: Сиригу, Ансальди, Иццо, Войвода, Буонджорно, Бремер, Ринкон (Лукич, 66), Мандрагора, Верди (Базелли, 87), Санабрия, Белотти (Дзадза, 72).
«Ювентус»: Щенсны, Кьеллини, Данилу (Рэмси, 71), Алекс Сандру (Рабьо, 87), де Лигт, Бентанкур, Криштиану Роналду, Куадрадо, Мората, Кьеза, Кулушевски (Бернардески, 71).
Предупреждения: Ансальди, 42. Ринкон, 59. Куадрадо, 68. Санабрия, 83. Мандрагора, 88. Бернардески, 90+2.
Судья: Фаббри.
3 апреля. Турин. Стадион Олимпийский.
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