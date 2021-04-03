Пиоли — о ничьей с «Сампдорией»: «Результат нас разочаровывает и делает по-спортивному злыми»
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча 29-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией» (3:2).
«Я полностью согласен, мы сделали слишком мало для победы, даже несмотря на тот факт, что в конце могли вырвать три очка. Мы играли без должного ритма и с неправильным подходом. Это был сложный матч. «Сампдория» хорошо организовала оборону.
Мы должны были действовать более интенсивно и качественно. Результат нас разочаровывает и делает по-спортивному злыми», — цитирует Пиоли Football Italia.
«Милан» с 60 очками занимает 2-е место в турнирной таблице.
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