Гол Влашича принес «Торино» победу над «Сассуоло»

«Торино» на своем поле обыграл «Сассуоло» в матче 11-го тура итальянской серии А — 2:1.

Счет на 5-й минуте открыл форвард туринцев Антонио Санабрия. 13 минут спустя гости сравняли благодаря голу Кристиана Торстведта.

Победный гол на 68-й минуте забил экс-полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Это его первый забитый мяч в текущем сезоне.

«Торино» (15 очков) поднялся на 12-е место в серии А. «Сассуоло» (11) занимает 15-ю строчку в турнирной таблице.