Гол Влашича принес «Торино» победу над «Сассуоло»
«Торино» на своем поле обыграл «Сассуоло» в матче 11-го тура итальянской серии А — 2:1.
Счет на 5-й минуте открыл форвард туринцев Антонио Санабрия. 13 минут спустя гости сравняли благодаря голу Кристиана Торстведта.
Победный гол на 68-й минуте забил экс-полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Это его первый забитый мяч в текущем сезоне.
«Торино» (15 очков) поднялся на 12-е место в серии А. «Сассуоло» (11) занимает 15-ю строчку в турнирной таблице.
Источник: Таблица серии А
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|
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|11
|9
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|1
|27-6
|28
|
2
|Ювентус
|11
|8
|2
|1
|17-6
|26
|
3
|Милан
|11
|7
|1
|3
|18-12
|22
|
4
|Наполи
|11
|6
|3
|2
|24-12
|21
|
5
|Аталанта
|11
|6
|1
|4
|19-10
|19
|
6
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|
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|
8
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|11
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|17
|
9
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|4
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|16
|
10
|Лацио
|11
|5
|1
|5
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|
11
|Фрозиноне
|11
|4
|3
|4
|17-18
|15
|
12
|Торино
|11
|4
|3
|4
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|15
|
13
|Лечче
|11
|3
|4
|4
|11-14
|13
|
14
|Дженоа
|11
|3
|2
|6
|12-16
|11
|
15
|Сассуоло
|11
|3
|2
|6
|14-19
|11
|
16
|Удинезе
|11
|1
|7
|3
|7-14
|10
|
17
|Кальяри
|11
|2
|3
|6
|11-22
|9
|
18
|Верона
|11
|2
|2
|7
|7-15
|8
|
19
|Эмполи
|11
|2
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|8
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|3.11
|22:45
|
Болонья – Лацио
|1 : 0
|4.11
|17:00
|
Салернитана – Наполи
|0 : 2
|4.11
|20:00
|
Аталанта – Интер
|1 : 2
|4.11
|22:45
|
Милан – Удинезе
|0 : 1
|5.11
|14:30
|
Верона – Монца
|1 : 3
|5.11
|17:00
|
Кальяри – Дженоа
|2 : 1
|5.11
|20:00
|
Рома – Лечче
|2 : 1
|5.11
|22:45
|
Фиорентина – Ювентус
|0 : 1
|6.11
|20:30
|
Фрозиноне – Эмполи
|2 : 1
|6.11
|22:45
|
Торино – Сассуоло
|2 : 1
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|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|12
|
|
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Наполи
|6
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Ромелу Лукаку
Рома
|6
|П
|
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Маркус Тюрам
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Федерико Димарко
Интер
|4
|
|
Джереми Толян
Сассуоло
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Малик Тшау
Милан
|9
|1
|3
|
|
Майк Меньян
Милан
|8
|1
|1
|
|
Санди Ловрич
Удинезе
|9
|1
|1
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