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Сегодня, 00:44

Гол Влашича принес «Торино» победу над «Сассуоло»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Торино» на своем поле обыграл «Сассуоло» в матче 11-го тура итальянской серии А — 2:1.

Счет на 5-й минуте открыл форвард туринцев Антонио Санабрия. 13 минут спустя гости сравняли благодаря голу Кристиана Торстведта.

Победный гол на 68-й минуте забил экс-полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Это его первый забитый мяч в текущем сезоне.

«Торино» (15 очков) поднялся на 12-е место в серии А. «Сассуоло» (11) занимает 15-ю строчку в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 11-й тур
06 нояб, 22:45. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
2:1
Сассуоло

Источник: Таблица серии А
Никола Влашич
Футбол
ФК Сассуоло
ФК Торино
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 11 9 1 1 27-6 28
2
 Ювентус 11 8 2 1 17-6 26
3
 Милан 11 7 1 3 18-12 22
4
 Наполи 11 6 3 2 24-12 21
5
 Аталанта 11 6 1 4 19-10 19
6
 Болонья 11 4 6 1 12-8 18
7
 Рома 11 5 2 4 22-14 17
8
 Фиорентина 11 5 2 4 18-15 17
9
 Монца 11 4 4 3 12-10 16
10
 Лацио 11 5 1 5 13-13 16
11
 Фрозиноне 11 4 3 4 17-18 15
12
 Торино 11 4 3 4 9-13 15
13
 Лечче 11 3 4 4 11-14 13
14
 Дженоа 11 3 2 6 12-16 11
15
 Сассуоло 11 3 2 6 14-19 11
16
 Удинезе 11 1 7 3 7-14 10
17
 Кальяри 11 2 3 6 11-22 9
18
 Верона 11 2 2 7 7-15 8
19
 Эмполи 11 2 1 8 4-21 7
20
 Салернитана 11 0 4 7 6-22 4
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Болонья – Лацио
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Салернитана – Наполи
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Аталанта – Интер
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4.11 22:45
Милан – Удинезе
 0 : 1
5.11 14:30
Верона – Монца
 1 : 3
5.11 17:00
Кальяри – Дженоа
 2 : 1
5.11 20:00
Рома – Лечче
 2 : 1
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Фиорентина – Ювентус
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 2 : 1
6.11 22:45
Торино – Сассуоло
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Рома

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Интер

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Интер

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Джереми Толян

Сассуоло

 4
И К Ж
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Малик Тшау

Милан

 9 1 3
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Майк Меньян

Милан

 8 1 1
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Удинезе

 9 1 1
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