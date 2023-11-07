Ибрагимович может занять должность менеджера в «Милане»

Бывший футболист Златан Ибрагимович может вернуться в «Милан», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 42-летний швед может занять должность в руководстве миланского клуба. Сообщается, что он может стать генменеджером первой команды.

Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2011, а также с 2020 по 2023 год. Вместе с миланским клубом форвард стал чемпионом Италии в 2011 и 2022 годах.