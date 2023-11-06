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Сегодня, 22:25

Гол и передача Арийона Ибрагимовича принесли «Фрозиноне» победу над «Эмполи»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Фрозиноне» на своем поле обыграл «Эмполи» в матче 11-го тура итальянской серии А — 2:1.

Счет на 58-й минуте открыл Марвин Чуни, отличившийся с передачи Арийона Ибрагимовича. На 74-й минуте Ибрагимович сам удвоил преимущество своей команды.

Единственный гол «Эмполи» на 86-й минуте забил Франческо Капуто.

«Фрозиноне» (15 очков) занимает 11-е место в серии А. «Эмполи» (7) идет предпоследним в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 11-й тур
06 нояб, 20:30. Stadio Benito Stirpe (Фрозиноне)
Фрозиноне
2:1
Эмполи

Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Фрозиноне
ФК Эмполи
0
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