Гол и передача Арийона Ибрагимовича принесли «Фрозиноне» победу над «Эмполи»
«Фрозиноне» на своем поле обыграл «Эмполи» в матче 11-го тура итальянской серии А — 2:1.
Счет на 58-й минуте открыл Марвин Чуни, отличившийся с передачи Арийона Ибрагимовича. На 74-й минуте Ибрагимович сам удвоил преимущество своей команды.
Единственный гол «Эмполи» на 86-й минуте забил Франческо Капуто.
«Фрозиноне» (15 очков) занимает 11-е место в серии А. «Эмполи» (7) идет предпоследним в турнирной таблице.
Источник: Таблица серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|11
|9
|1
|1
|27-6
|28
|
2
|Ювентус
|11
|8
|2
|1
|17-6
|26
|
3
|Милан
|11
|7
|1
|3
|18-12
|22
|
4
|Наполи
|11
|6
|3
|2
|24-12
|21
|
5
|Аталанта
|11
|6
|1
|4
|19-10
|19
|
6
|Болонья
|11
|4
|6
|1
|12-8
|18
|
7
|Рома
|11
|5
|2
|4
|22-14
|17
|
8
|Фиорентина
|11
|5
|2
|4
|18-15
|17
|
9
|Монца
|11
|4
|4
|3
|12-10
|16
|
10
|Лацио
|11
|5
|1
|5
|13-13
|16
|
11
|Фрозиноне
|11
|4
|3
|4
|17-18
|15
|
12
|Лечче
|11
|3
|4
|4
|11-14
|13
|
13
|Торино
|10
|3
|3
|4
|7-12
|12
|
14
|Сассуоло
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
15
|Дженоа
|11
|3
|2
|6
|12-16
|11
|
16
|Удинезе
|11
|1
|7
|3
|7-14
|10
|
17
|Кальяри
|11
|2
|3
|6
|11-22
|9
|
18
|Верона
|11
|2
|2
|7
|7-15
|8
|
19
|Эмполи
|11
|2
|1
|8
|4-21
|7
|
20
|Салернитана
|11
|0
|4
|7
|6-22
|4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.11
|22:45
|
Болонья – Лацио
|1 : 0
|4.11
|17:00
|
Салернитана – Наполи
|0 : 2
|4.11
|20:00
|
Аталанта – Интер
|1 : 2
|4.11
|22:45
|
Милан – Удинезе
|0 : 1
|5.11
|14:30
|
Верона – Монца
|1 : 3
|5.11
|17:00
|
Кальяри – Дженоа
|2 : 1
|5.11
|20:00
|
Рома – Лечче
|2 : 1
|5.11
|22:45
|
Фиорентина – Ювентус
|0 : 1
|6.11
|20:30
|
Фрозиноне – Эмполи
|2 : 1
|6.11
|22:45
|
Торино – Сассуоло
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|12
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|6
|
|
Ромелу Лукаку
Рома
|6
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|5
|
|
Джереми Толян
Сассуоло
|4
|
|
Федерико Димарко
Интер
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Малик Тшау
Милан
|9
|1
|3
|
|
Майк Меньян
Милан
|8
|1
|1
|
|
Санди Ловрич
Удинезе
|9
|1
|1
Новости