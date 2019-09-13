«Торино» разрешил Нкулу тренироваться с командой
20:29
Защитник «Торино» Николя Нкулу этим летом мог перейти в «Рому». Однако клуб из Турина не отпустил 29-летнего камерунца в римский клуб.
Футболист изъявил открытое недовольство решением руководства клуба, за что был отстранен от тренировок. Теперь Нкулу принес извинения клубу, сообщает официальный сайт «быков».
Клуб и тренер приняли извинения Николя. С 17 сентября он вернется к тренировкам с командой.
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