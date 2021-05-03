Роналду хочет остаться в «Ювентусе» до конца контракта и затем завершить карьеру в «Спортинге»
23:07
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не покинет клуб в ближайшее трансферное окно, утверждает Sport Mediaset.
Португалец намерен до конца отработать контракт со «старой синьорой». Соглашение между сторонами истекает летом 2022 года.
Затем он намерен вернуться в «Спортинг» и завершить карьеру в португальском клубе.
Форвард является воспитанником «Спортинга». Он играл за команду с 2002 по 2003 год.
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