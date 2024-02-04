«Болонья» переиграла «Сассуоло»

«Болонья» выиграла у «Сассуоло» в матче 23-го тура чемпионата Италии — 4:2. Встреча прошла на стадионе «Ренато Даль'Ара».

У хозяев голами отметились Джованни Фаббиан, Льюис Фергюсон и Алексис Салемакерс, а также защитник соперника Маттиа Вити забил один гол в свои ворота. У гостей отличились Кристиан Торстведт и Кристиан Вольпато.

«Болонья» набрала 36 очков и поднялась на 5-е место в турнирной таблице. опередив «Рому». «Сассуоло» остался на 15-й строчке — 19 очков.