«Торино» намерен выкупить полузащитника Мандрагору у «Ювентуса»

«Торино» собирается выкупить арендованного у «Ювентуса» полузащитника Роландо Мандрагору, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, клуб намерен активировать опцию выкупа 24-летнего итальянца за 9 миллионов евро и подписать с ним контракт до 2027 года.

«Торино» арендовал Мандрагору у «Ювентуса» в феврале 2021 года. С тех пор футболист провел за команду 38 матчей, на его счету 4 гола и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 14 миллионов евро.