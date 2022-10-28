«Торино» надеется сохранить Влашича

Руководство «Торино» надеется сохранить полузащитника Николу Влашича, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, в туринском клубе довольны игрой 25-летнего хорвата и его ключевой ролью в команде.

Влашич был арендован у «Вест Хэма» летом 2022 года. В текущем сезоне хавбек провел 12 матчей, в которых забил 3 гола и сделал результативную передачу.