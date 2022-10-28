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Сегодня, 10:06

«Торино» надеется сохранить Влашича

Сергей Разин
корреспондент
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Руководство «Торино» надеется сохранить полузащитника Николу Влашича, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, в туринском клубе довольны игрой 25-летнего хорвата и его ключевой ролью в команде.

Влашич был арендован у «Вест Хэма» летом 2022 года. В текущем сезоне хавбек провел 12 матчей, в которых забил 3 гола и сделал результативную передачу.

Никола Влашич
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Торино
0
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