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Сегодня, 09:53

Кварацхелия оценил шутку популярного футбольного паблика про свою фамилию

Сергей Разин
корреспондент
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Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters

Популярный футбольный паблик 433 опубликовал фото полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии и пошутил над его длинной фамилией.

Паблик сравнил фамилию грузинского хавбека со сложным паролем от Wi-Fi.

«Пароль от Wi-Fi находится на задней стороне роутера. Задняя сторона роутера — ...» — подписано фото. Сам Кварацхелия оставил под постом комментарий со смеющимися эмодзи.

Пост паблика 433. Фото Соцсети
Пост паблика 433.
Фото Соцсети

В текущем сезоне Хвича провел 15 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 8 результативных передач.

Хвича Кварацхелия
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 Наполи 11 9 2 0 26-9 29
2
 Милан 11 8 2 1 24-11 26
3
 Лацио 11 7 3 1 23-5 24
4
 Аталанта 11 7 3 1 16-8 24
5
 Рома 11 7 1 3 13-10 22
6
 Удинезе 11 6 3 2 20-12 21
7
 Интер 11 7 0 4 22-17 21
8
 Ювентус 11 5 4 2 17-7 19
9
 Сассуоло 11 4 3 4 14-13 15
10
 Торино 11 4 2 5 10-13 14
11
 Салернитана 11 3 4 4 13-16 13
12
 Эмполи 11 2 5 4 9-15 11
13
 Болонья 11 2 4 5 12-17 10
14
 Монца 11 3 1 7 10-19 10
15
 Фиорентина 11 2 4 5 11-16 10
16
 Специя 11 2 3 6 9-20 9
17
 Лечче 11 1 5 5 9-14 8
18
 Сампдория 11 1 3 7 6-18 6
19
 Верона 11 1 2 8 10-21 5
20
 Кремонезе 11 0 4 7 9-22 4
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29.10 16:00
Наполи – Сассуоло
 - : -
29.10 19:00
Лечче – Ювентус
 - : -
29.10 21:45
Интер – Сампдория
 - : -
30.10 14:30
Эмполи – Аталанта
 - : -
30.10 17:00
Кремонезе – Удинезе
 - : -
30.10 17:00
Специя – Фиорентина
 - : -
30.10 20:00
Лацио – Салернитана
 - : -
30.10 22:45
Торино – Милан
 - : -
31.10 20:30
Верона – Рома
 - : -
31.10 22:45
Монца – Болонья
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Марко Арнаутович

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Болонья

 7
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 6
Чиро Иммобиле

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Лацио

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П
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Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Роберто Перейра

Роберто Перейра

Удинезе

 5
И К Ж
Мортен Юльманн

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Лечче

 10 1 4
Неуэн Перес

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Удинезе

 9 1 3
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