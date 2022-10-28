Кварацхелия оценил шутку популярного футбольного паблика про свою фамилию

Популярный футбольный паблик 433 опубликовал фото полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии и пошутил над его длинной фамилией.

Паблик сравнил фамилию грузинского хавбека со сложным паролем от Wi-Fi.

«Пароль от Wi-Fi находится на задней стороне роутера. Задняя сторона роутера — ...» — подписано фото. Сам Кварацхелия оставил под постом комментарий со смеющимися эмодзи.

Пост паблика 433. Фото Соцсети

В текущем сезоне Хвича провел 15 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 8 результативных передач.