Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Игры
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 21:27

«Торино» и «Кальяри» сыграли вничью

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Торино» и «Кальяри» сыграли вничью в матче 1-го тура чемпионата Италии.

Италия. Серия А. 1-й тур
21 авг, 19:30. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
0:0
Кальяри

ФК Кальяри
ФК Торино
0
Читайте также
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Болонья» — «Милан»: прямая трансляция матча серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Фиорентина 1 1 0 0 4-1 3
2
 Ювентус 1 1 0 0 3-0 3
3
 Наполи 1 1 0 0 3-1 3
4
 Интер 1 1 0 0 2-0 3
5
 Аталанта 1 1 0 0 2-0 3
6
 Лечче 1 1 0 0 2-1 3
7
 Верона 1 1 0 0 1-0 3
8
 Салернитана 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рома 1 0 1 0 2-2 1
10
 Торино 1 0 1 0 0-0 1
11
 Кальяри 1 0 1 0 0-0 1
12
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
13
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лацио 1 0 0 1 1-2 0
15
 Эмполи 1 0 0 1 0-1 0
16
 Фрозиноне 1 0 0 1 1-3 0
17
 Сассуоло 1 0 0 1 0-2 0
18
 Монца 1 0 0 1 0-2 0
19
 Дженоа 1 0 0 1 1-4 0
20
 Удинезе 1 0 0 1 0-3 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
19.08 19:30
Эмполи – Верона
 0 : 1
19.08 19:30
Фрозиноне – Наполи
 1 : 3
19.08 21:45
Дженоа – Фиорентина
 1 : 4
19.08 21:45
Интер – Монца
 2 : 0
20.08 19:30
Рома – Салернитана
 2 : 2
20.08 19:30
Сассуоло – Аталанта
 0 : 2
20.08 21:45
Лечче – Лацио
 2 : 1
20.08 21:45
Удинезе – Ювентус
 0 : 3
21.08 19:30
Торино – Кальяри
 0 : 0
21.08 21:45
Болонья – Милан
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Андреа Белотти

Андреа Белотти

Рома

 2
Антонио Кандрева

Антонио Кандрева

Салернитана

 2
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 2
П
Джованни Ди Лоренцо

Джованни Ди Лоренцо

Наполи

 2
Мишель Ндари Адопо

Мишель Ндари Адопо

Аталанта

 1
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Интер

 1
И К Ж
Алекс Сандру

Алекс Сандру

Ювентус

 1 0 1
Маттия Бани

Маттия Бани

Дженоа

 1 0 1
Кристиано Бираги

Кристиано Бираги

Фиорентина

 1 0 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости