«Торино» хочет продлить контракт с Рикардо Родригесом

Защитник «Торино» Рикардо Родригес может продлить контракт с командой, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, руководство клуба попытается убедить 30-летнего швейцарца продлить соглашение до 2025 года с возможностью продления еще на сезон.

В минувшем сезоне Родригес провел 38 матчей и не отметился результативными действиями, заработав три желтые карточки.