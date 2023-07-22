«Милан» договорился с «Вильярреалом» по трансферу форварда Чуквуезе

Вингер «Вильярреала» Самуэль Чуквуезе близок к продолжению карьеры в «Милане», сообщает журналист Даниэль Лонго.

Сообщается, что 24-летний нападающий подпишет контракт сроком на 5 лет. Сумма сделки составит 28 миллионов евро.

Срок контракта Чуквуезе с «Вильярреалом» истекает в июне 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Чуквуезе провел за команду 42 матча, забил 13 голов и сделал 11 результативных передач.