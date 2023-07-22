«Милан» договорился с «Вильярреалом» по трансферу форварда Чуквуезе
Вингер «Вильярреала» Самуэль Чуквуезе близок к продолжению карьеры в «Милане», сообщает журналист Даниэль Лонго.
Сообщается, что 24-летний нападающий подпишет контракт сроком на 5 лет. Сумма сделки составит 28 миллионов евро.
Срок контракта Чуквуезе с «Вильярреалом» истекает в июне 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
В сезоне-2022/23 Чуквуезе провел за команду 42 матча, забил 13 голов и сделал 11 результативных передач.
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14
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|0-0
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15
|Салернитана
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|0
|0
|0-0
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16
|Лечче
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Верона
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фрозиноне
|0
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|0
|0
|0-0
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19
|Дженоа
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|0
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
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Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
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Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
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Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
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Торино – Кальяри
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|21.08
|21:45
|
Болонья – Милан
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