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Сегодня, 10:45

«Милан» договорился с «Вильярреалом» по трансферу форварда Чуквуезе

Виталий Косик
Корреспондент
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Вингер «Вильярреала» Самуэль Чуквуезе близок к продолжению карьеры в «Милане», сообщает журналист Даниэль Лонго.

Сообщается, что 24-летний нападающий подпишет контракт сроком на 5 лет. Сумма сделки составит 28 миллионов евро.

Срок контракта Чуквуезе с «Вильярреалом» истекает в июне 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Чуквуезе провел за команду 42 матча, забил 13 голов и сделал 11 результативных передач.

Футбол
ФК Вильярреал
ФК Милан
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