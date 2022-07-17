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«Торино» хочет подписать защитника «Зальцбурга» на замену Бремеру, который близок к уходу в «Интер»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Торино» интересуется защитником «Зальцбурга» Умаром Соле, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, туринцы видят в 22-летнем французе замену Глейсону Бремеру, который близок к переходу в «Интер».

Соле выступает за «Зальцбург» с июля 2020 года, на его счету 1 гол и 3 результативных передачи в 46 матчах за австрийскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 12 миллионов евро.

Источник: https://twitter.com/NicoSchira/status/1548594242825633792

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Основные источники исследования

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