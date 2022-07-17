«Торино» хочет подписать защитника «Зальцбурга» на замену Бремеру, который близок к уходу в «Интер»
«Торино» интересуется защитником «Зальцбурга» Умаром Соле, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, туринцы видят в 22-летнем французе замену Глейсону Бремеру, который близок к переходу в «Интер».
Соле выступает за «Зальцбург» с июля 2020 года, на его счету 1 гол и 3 результативных передачи в 46 матчах за австрийскую команду.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 12 миллионов евро.
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|Милан
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2
|Интер
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3
|Наполи
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|0
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|0-0
|0
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4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Лацио
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|0
|0
|0
|0-0
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6
|Рома
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
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8
|Аталанта
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|0
|0
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|0-0
|0
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9
|Верона
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|0-0
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10
|Торино
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|0
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|0-0
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11
|Сассуоло
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
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|0
|0
|0-0
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20
|Монца
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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31 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
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