«Торино» хочет подписать защитника «Зальцбурга» на замену Бремеру, который близок к уходу в «Интер»

«Торино» интересуется защитником «Зальцбурга» Умаром Соле, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, туринцы видят в 22-летнем французе замену Глейсону Бремеру, который близок к переходу в «Интер».

Соле выступает за «Зальцбург» с июля 2020 года, на его счету 1 гол и 3 результативных передачи в 46 матчах за австрийскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 12 миллионов евро.