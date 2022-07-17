«Ювентус» готов предложить «Вильярреалу» 40-45 миллионов евро за Торреса
«Ювентус» хочет приобрести защитника «Вильярреала» Пау Торреса, сообщает Eurosport.
По информации источника, туринский клуб готов предложить за 25-летнего испанца 40-45 миллионов евро.
Отмечается, что «Вильярреал» хочет получить за защитника 50 миллионов евро.
При этом конкуренцию «Ювентусу» в борьбе за Торреса может составить «Манчестер Сити».
В прошедшем сезоне Торрес забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу в 46 матчах за «Вильярреал» во всех турнирах. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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14
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|0
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15
|Сампдория
|0
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|0
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16
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|0
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17
|Салернитана
|0
|0
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|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
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|0
|0
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19
|Кремонезе
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
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|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
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Верона – Наполи
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Ювентус – Сассуоло
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