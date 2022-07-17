«Ювентус» готов предложить «Вильярреалу» 40-45 миллионов евро за Торреса

«Ювентус» хочет приобрести защитника «Вильярреала» Пау Торреса, сообщает Eurosport.

По информации источника, туринский клуб готов предложить за 25-летнего испанца 40-45 миллионов евро.

Отмечается, что «Вильярреал» хочет получить за защитника 50 миллионов евро.

При этом конкуренцию «Ювентусу» в борьбе за Торреса может составить «Манчестер Сити».

В прошедшем сезоне Торрес забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу в 46 матчах за «Вильярреал» во всех турнирах. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.