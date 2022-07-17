«Удинезе» интересуется защитником «Фенербахче» Тиссераном

«Удинезе» намерен подписать защитника «Фенербахче» Марселя Тиссерана, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, итальянский клуб предложил за 29-летнего конголезца 3 миллиона евро.

В прошлом сезоне Тиссеран принял участие в 27 матчах «Фенербахче» и не отличился результативными действиями, а также получил 3 желтых карточки и 1 красную карточку.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 2,8 миллиона евро.