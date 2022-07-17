«Удинезе» интересуется защитником «Фенербахче» Тиссераном
«Удинезе» намерен подписать защитника «Фенербахче» Марселя Тиссерана, сообщает журналист Николо Скира.
По данным источника, итальянский клуб предложил за 29-летнего конголезца 3 миллиона евро.
В прошлом сезоне Тиссеран принял участие в 27 матчах «Фенербахче» и не отличился результативными действиями, а также получил 3 желтых карточки и 1 красную карточку.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 2,8 миллиона евро.
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2
|Интер
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|0-0
|0
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3
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Рома
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|0
|0-0
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7
|Фиорентина
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|0
|0
|0-0
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8
|Аталанта
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|0
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|0-0
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9
|Верона
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|0-0
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10
|Торино
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|0-0
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11
|Сассуоло
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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12
|Удинезе
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|0
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|0-0
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13
|Болонья
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
|0
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|0
|0
|0-0
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20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
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