«Торино» готов снизить цену на Бремера для «Интера»

Защитник «Торино» Глейсон Бремер может стать новым игроком «Интера» в течение семи дней, написал на своем сайте журналист Джанлука Ди Марцио. За последние несколько часов между сторонами был достигнут важный прогресс в переговорах.

По информации источника, туринский клуб может снизить сумму за игрока с запрашиваемых 40 миллионов евро до 35 миллионов евро с учетом бонусов.

В сезоне-2021/22 Бремер забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 33 матчах за «Торино». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.