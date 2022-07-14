Гасперини признал, что с Миранчуком хотят расстаться

«Аталанта» провела второй предсезонный матч, обыграв сборную любителей «Валли Бергамаске» со счетом 10:0. Российскому полузащитнику Алексею Миранчуку не нашлось места на поле.

После матча Гасперини сказал итальянским журналистам, что не сыгравшие Иличич, Ламмерс и Миранчук являются теми игроками группы атаки, с которыми «Аталанта» планирует расстаться.

«Это хорошие парни, и мы к ним привязаны. Они тренируются с нами, к ним нет никаких претензий по работе. Однако приходит время для того, чтобы оптимизировать нашу основную обойму», — заявил Гасперини.