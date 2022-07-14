Актер Баринов заявил, что Миранчуку стоит уйти из «Аталанты»
Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился мнением о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
«Ему надо куда-нибудь переходить, это однозначно, а то не мал риск и закиснуть. Играть надо. Где играть будет — туда и надо идти. В «Рому» к Моуринью? А почему нет, хороший вариант. Тем более, если его там хотят и ждут, надо переходить тогда обязательно. И Димке Баринову надо переходить куда-нибудь уже из «Локомотива». Непонятно, что там нас сейчас ожидает, а ребятам надо играть», — приводит слова Баринова Betonmobille.ru.
Ранее появилась информация, что россиянин может продолжить карьеру в «Роме».
Алексей Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В сезоне-2021/22 россиянин забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 25 матчах за итальянскую команду.
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11
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12
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13
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14
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15
|Сампдория
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16
|Специя
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17
|Салернитана
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18
|Лечче
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19
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20
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Милан – Удинезе
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Сампдория – Аталанта
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
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Фиорентина – Кремонезе
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Лацио – Болонья
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Салернитана – Рома
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Специя – Эмполи
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Верона – Наполи
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Ювентус – Сассуоло
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