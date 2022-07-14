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Актер Баринов заявил, что Миранчуку стоит уйти из «Аталанты»

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Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился мнением о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Ему надо куда-нибудь переходить, это однозначно, а то не мал риск и закиснуть. Играть надо. Где играть будет — туда и надо идти. В «Рому» к Моуринью? А почему нет, хороший вариант. Тем более, если его там хотят и ждут, надо переходить тогда обязательно. И Димке Баринову надо переходить куда-нибудь уже из «Локомотива». Непонятно, что там нас сейчас ожидает, а ребятам надо играть», — приводит слова Баринова Betonmobille.ru.

Ранее появилась информация, что россиянин может продолжить карьеру в «Роме».

Алексей Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В сезоне-2021/22 россиянин забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 25 матчах за итальянскую команду.

Источник: https://betonmobile.ru/akter-barinov-schitaet-chto-miranchuku-neobhodimo-uhodit-iz-atalantyi
Алексей Миранчук
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ФК Аталанта
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