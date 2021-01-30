«Фиорентина» упустила победу в игре против «Торино». Команда Кокорина доигрывала матч вдевятером

«Фиорентина» сыграла вничью с «Торино» в матче 20-го тура чемпионата Италии. Полузащитник «фиалок» Франк Рибери открыл счет во втором тайме, но в самой концовке команда из Турина смогла выровнять положение — 1:1.

Отметим, что «Фиорентина» заканчивала этот матч вдевятером. В начале второго тайма прямую красную карточку получил Гаэтано Кастровилли, а в середине второй половины с поля был удален Никола Миленкович.

Российский новичок «Фиорентины» Александр Кокорин участия в матче не принимал. 29-летний игрок получит рабочую визу 30 января.

Чемпионат Италии. Серия А

20-й тур

«Торино» — «Фиорентина» — 1:1 (0:0)

Голы: Рибери, 67 (0:1). Белотти, 88 (1:1).

«Торино»: Сиригу, Ансальди, Лянко (Мурру, 75), Буонджорно, Бремер, Синго, Ринкон, Линетти (Верди, 66), Лукич (Базелли, 75), Дзадза, Белотти.

«Фиорентина»: Дронговски, Пеццела, Венути (Пульгар, 64), Мартинес Куарта, Миленкович, Бонавентура (Эйсерик, 84), Бираги, Кастровилли, Амрабат, Рибери (Игор, 74), Влахович (Куаме, 84).

Предупреждения: Лянко, 37. Белотти, 71. Куаме, 84. Амрабат, 90+2.

Удаления: Кастровилли, 61. Миленкович, 71.

Судья: Ди Белло (Италия).

29 января. Турин. Стадион Олимпийский.