«Фиорентина» упустила победу в игре против «Торино». Команда Кокорина доигрывала матч вдевятером
«Фиорентина» сыграла вничью с «Торино» в матче 20-го тура чемпионата Италии. Полузащитник «фиалок» Франк Рибери открыл счет во втором тайме, но в самой концовке команда из Турина смогла выровнять положение — 1:1.
Отметим, что «Фиорентина» заканчивала этот матч вдевятером. В начале второго тайма прямую красную карточку получил Гаэтано Кастровилли, а в середине второй половины с поля был удален Никола Миленкович.
Российский новичок «Фиорентины» Александр Кокорин участия в матче не принимал. 29-летний игрок получит рабочую визу 30 января.
Чемпионат Италии. Серия А
20-й тур
«Торино» — «Фиорентина» — 1:1 (0:0)
Голы: Рибери, 67 (0:1). Белотти, 88 (1:1).
«Торино»: Сиригу, Ансальди, Лянко (Мурру, 75), Буонджорно, Бремер, Синго, Ринкон, Линетти (Верди, 66), Лукич (Базелли, 75), Дзадза, Белотти.
«Фиорентина»: Дронговски, Пеццела, Венути (Пульгар, 64), Мартинес Куарта, Миленкович, Бонавентура (Эйсерик, 84), Бираги, Кастровилли, Амрабат, Рибери (Игор, 74), Влахович (Куаме, 84).
Предупреждения: Лянко, 37. Белотти, 71. Куаме, 84. Амрабат, 90+2.
Удаления: Кастровилли, 61. Миленкович, 71.
Судья: Ди Белло (Италия).
29 января. Турин. Стадион Олимпийский.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/
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