Рибери не хочет покидать «Фиорентину»

Нападающий «Фиорентины» Франк Рибери после ничьей против «Торино» (1:1) отметил, что готов остаться в команде. Нынешний контракт француза рассчитан до конца сезона.

— Я доволен всем во Флоренции, мне хорошо в клубе и с болельщиками, — цитирует Sky Sport Italia Рибери. — Иногда приходится сложно, потому что мы находимся в сложной ситуации. Останусь ли я в «Фиорентине»? Вам стоит поговорить об этом с клубом. Я готов.