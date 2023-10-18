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Сегодня, 12:25

Тонали признался, что делал ставки на матчи «Милана»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сандро Тонали.
Фото Reuters

Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали, ранее выступавший за «Милан», признался, что делал ставки на футбол, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По словам 23-летнего итальянца, он делал ставки на матчи «Милана», но только на победу своей команды в тех играх, когда он не выходил на поле. Если слова Тонали подтвердятся, ему грозит годичная дисквалификация в АПЛ.

12 октября стало известно, что Тонали и его партнеру по сборной Италии Николо Дзаньоло могут предъявить обвинения в нелегальных ставках на футбол. В итальянских СМИ сообщили, что Тонали планирует лечиться от игровой зависимости.

Хавбек сборной Италии выступал за «Милан» с 2020 по 2023 годы. Летом он перешел в «Ньюкасл».

Сандро Тонали
Футбол
ФК Милан
ФК Ньюкасл Юнайтед
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Милан 8 7 0 1 16-8 21
2
 Интер 8 6 1 1 21-5 19
3
 Ювентус 8 5 2 1 14-6 17
4
 Фиорентина 8 5 2 1 18-11 17
5
 Наполи 8 4 2 2 17-9 14
6
 Аталанта 8 4 1 3 13-8 13
7
 Монца 8 3 3 2 8-7 12
8
 Лечче 8 3 3 2 9-10 12
9
 Фрозиноне 8 3 3 2 11-11 12
10
 Рома 8 3 2 3 19-12 11
11
 Болонья 8 2 5 1 8-6 11
12
 Сассуоло 8 3 1 4 12-14 10
13
 Лацио 8 3 1 4 10-12 10
14
 Торино 8 2 3 3 6-9 9
15
 Дженоа 8 2 2 4 10-12 8
16
 Верона 8 2 2 4 5-8 8
17
 Удинезе 8 0 5 3 4-12 5
18
 Эмполи 8 1 1 6 1-16 4
19
 Салернитана 8 0 3 5 4-17 3
20
 Кальяри 8 0 2 6 3-16 2
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 - : -
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Торино – Интер
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Сассуоло – Лацио
 - : -
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Рома – Монца
 - : -
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Болонья – Фрозиноне
 - : -
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Салернитана – Кальяри
 - : -
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Аталанта – Дженоа
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Интер

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Лацио

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Майк Меньян

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