Фаджоли рассказал о миллионных долгах из-за ставок: «Мне угрожали сломать ноги»

Полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли признался, что влез в долги из-за ставок на спорт.

22-летний итальянец дал показания по делу о ставках итальянской прокуратуре. По его словам, у него накопились долги в нелегальных букмекерских конторах — около 1,5 миллиона евро в одной и почти 1,3 миллиона евро в другой. Чтобы расплатиться, Фаджоли занимал у одного из партнеров по команде, которому он заявил, что деньги нужны для покупки часов.

«Я увеличивал свои долги и получал угрозы. Однажды мне угрожали сломать ноги. Мне казалось, что я играю в футбол только, чтобы расплатиться с долгами», — приводит слова Фаджоли La Gazzetta dello Sport.

11 октября появилась информация, что Фаджоли находится под следствием по делу о ставках на нелегальных платформах. 17 октября стало известно, что полузащитник дисквалифицирован на 7 месяцев.