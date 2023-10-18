Фаджоли удивился количеству фейков на фоне его дисквалификации за ставки

Полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли заявил, что СМИ распространяют фейковую информацию о его ситуацию со ставками.

«Я хотел извиниться перед фанатами «Ювентуса» и болельщиками по всему миру, но вместо этого я обязан выслушивать дерьмо, которое пишут обо мне в СМИ. Люди пытаются выставить меня в плохом свете с помощью тысячи фальсификаций. Скоро я обо всем расскажу», — написал Фаджоли в соцсетях.

11 октября появилась информация, что Фаджоли находится под следствием по делу о ставках на нелегальных платформах. 17 октября стало известно, что полузащитник дисквалифицирован на 7 месяцев.

Ранее сообщалось, что Фаджоли признался итальянской прокуратуре, что делал ставки на футбол, из-за которых влез в огромные долги.