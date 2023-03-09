Тонали назвал причину неудач «Милана» в январе этого года

Полузащитник «Милана» Алессандро Тонали рассказал, почему команда плохо выступала в январе этого года.

«Играли с полными животами, потому и проигрывали — это была наша ошибка. Для успехов надо бороться за каждый мяч, прилагать максимум усилий. Нам надо добиться достойного результата как в Лиге чемпионов, так и в чемпионате», — цитирует слова Тонали pianetamilan.it.

После 25 туров серии А «Милан» набрал 47 баллов и расположился на пятом месте в турнирной таблице. Ранее клуб вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Тоттенхэм»