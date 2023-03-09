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Сегодня, 15:23

Камоцци посоветовал Миранчуку остаться в «Торино»

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Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

Бывший советник руководства «Спартака» Франко Камоцци высказался о будущем полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«Торино» — идеальная команда для Миранчука, здесь он показывает свой лучший футбол. Думаю, что ему стоит подписать полноценный контракт», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник провел 19 матчей в серии А, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. Он выступает за туринский клуб на правах аренды до лета этого года. Миранчук продолжает принадлежать «Аталанте». Контракт с бергамасками рассчитан до конца сезона 2023/24.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Торино
Франко Камоцци
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2
 Интер 25 16 2 7 46-28 50
3
 Лацио 25 14 6 5 41-19 48
4
 Рома 25 14 5 6 32-21 47
5
 Милан 25 14 5 6 42-32 47
6
 Аталанта 25 12 6 7 42-28 42
7
 Ювентус 25 15 5 5 40-20 35
8
 Болонья 25 10 5 10 31-34 35
9
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10
 Удинезе 25 7 11 7 33-30 32
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 Монца 25 9 5 11 30-35 32
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 Фиорентина 25 8 7 10 29-31 31
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 Эмполи 25 6 10 9 23-33 28
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 Лечче 25 6 9 10 24-29 27
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 Салернитана 25 6 7 12 28-44 25
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 Специя 25 4 9 12 21-41 21
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