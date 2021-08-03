Ткаченко рассказал о встрече Шомуродова с Моуринью

Агент Герман Ткаченко, представляющий интересы Элдора Шомуродова, рассказал о встрече 26-летнего форварда с главным тренером «Ромы» Жозе Моуринью, состоявшейся перед оформлением трансфера.

— «Рома» сейчас ассоциируется с Жозе Моуриньо. У Элдора был с ним какой-то разговор?

— С разрешения «Дженоа» она созвонились, поболтали. Жозе спросил у него о самочувствии, о состоянии, состоялся конструктивный разговор. По прилете в Португалию, где «Рома проходила сбор, Жозе встретил Элдора на базе с улыбкой и сказал, что готов с ним снова сфотографироваться: пару лет назад они уже встречались в Москве и тогда сделали фото. В целом все прошло позитивно.

В ночь на вторник «Рома» объявил о переходе Шомуродова из «Дженоа». В прошлом сезоне он провел 32 матча за клуб из Генуи и забил 8 мячей.

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