Ткаченко рассказал, чем его поразила работа «Ромы» при организации трансфера Шомуродова

Агент Герман Ткаченко, представляющий интересы Элдора Шомуродова, рассказал, чем его поразила работа «Рома» при организации перехода 26-летнего форварда.

— Мне бы не хотелось сравнивать, тем более «Дженоа» для нас много значит, мы всегда будем тепло относиться к этому клубу, — подчеркнул Ткаченко. — «Дженоа» сумела приобрести Элдора и сделала его узнаваемым в Италии, но работа с «Ромой» меня действительно поразила. Ко всем деталям они относились с максимальной строгостью и четкостью. Когда сделка была уже в процессе, мы получали инструкции, требования, чтобы мы ничего не коммутировали, не намекали; чтобы игрок также не допускал ничего подобного. Когда мы выехали в Рим на медобследование, то получили кучу инструкций о том, как нужно быть одетыми на разных стадиях сделки, какие надевать рубашки, какую обувь, где стоять. Я даже шутил, что они еще не подписали игрока, а уже командуют нами. В один из дней нам позвонил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио: он был поражен тем, что ни одна деталь не утекла в прессу. Итальянцы не знали о времени прилета Элдора, о его приезде на базу. Медиадепартамент «Ромы» был заинтересован в том, чтобы отработать эту историю на максимуме. Безусловно, мы уважали все требования клуба, ничего не комментировали. В Узбекистане появлялись какие-то фейковые аккаунты, вбросы, но мы не имели к этому отношения. Я много лет в бизнесе, но это, наверное, один из самых профессиональных подходов, которые я видел. Я впечатлен.

В ночь на вторник «Рома» объявил о переходе Шомуродова из «Дженоа». В прошлом сезоне он провел 32 матча за клуб из Генуи и забил 8 мячей.

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