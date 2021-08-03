Ткаченко рассказал о реакции Шомуродова на информацию об интересе со стороны «Ромы»

Агент Герман Ткаченко, представляющий интересы Элдора Шомуродова, рассказал «СЭ» о первой реакции 26-летнего форварда на информацию об интересе со стороны «Ромы».

— Какова была первая реакция Элдора, когда он узнал, что им интересуется «Рома»?

— Он очень умилительный парень. Когда мы сказали ему, что существует такой вариант, он сказал: «Ого. Это правда?» В этот момент он находился на сборах, работал. Мы договаривались с ним, что в это трансферное окно мы точно не будем менять страну, чтобы не подвергать его стрессу. С «Дженоа» мы разговаривали о том, что будем думать о возможном переходе только зимой, это была их позиция и мы ее разделяли. Мы говорили, что будем думать о переходе только если поступит серьезное предложение, которое устроит игрока и клуб. Вот оно и пришло.

В ночь на вторник «Рома» объявил о переходе Шомуродова из «Дженоа». В прошлом сезоне он провел 32 матча за клуб из Генуи и забил 8 мячей.

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