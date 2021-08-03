Агент Герман Ткаченко подробно рассказал о трансфере форварда Элдора Шомуродова

— «Рома» только что объявила о подписании Шомуродова. Как вы прокомментируете этот переход? Со стороны это выглядит как сказка: простой узбекский парень в топ-клубе.

— Переход Шомуродова в «Рому» — это не сказка. Это на 90 процентов результат громадного труда и таланта Элдора, а на 10 процентов мы просто качественно сделали свою работу. Конечно, это заслуга Элдора — его таланта, его умения. Это проявилось не только в восьми голах в первом сезоне в серии А меньше, чем за 10 месяцев. Это громадный объем оборонительной работы на команду, создание пространства партнерам. Это также и его невероятная ментальность, отношение к делу и людям. За короткий срок он сумел влюбить в себя партнеров, работников базы, клуба и многочисленных болельщиков «Дженоа». И в целом серия А приняла его очень позитивно. Это мы поняли уже в зимнее окно по первым звонкам от журналистов и клубов, в том числе больших.

— А в чем непосредственно заключалась ваша работа?

— Работа началась еще в Ташкенте. Сразу после знакомства мы разработали, на наш взгляд, единственно верную стратегию перейти в небольшой российский клуб, после чего попытаться сыграть в Европе. Это и громадная помощь в адаптации в России, и особенно в Италии, когда первые 90 дней рядом с ним был наш сотрудник, который практически в ручном режиме помогал в решении всех бытовых вопросов. Практически заставляли учить язык. Поначалу итальянский Элдора был корявенький, а сейчас вполне сносный. Это поможет Элдору в адаптации в новом клубе.

Важный фактор — правильный подбор партнеров как в Узбекистане, так и в Италии. Вы знаете, в Италии мы работаем с GG11 братьев Джифрудда. Это серьезные, профессиональные ребята. Важно уметь при планировании карьеры и воплощении ее не выпячивать себя, а где-то, наоборот, принять удар. Поэтому эта сделка и получилась. Именно правильное, своевременное оказание профессиональной услуги стало важным условием для завершения этой сделки. В дополнение к тому громадному вкладу, который внес Элдор.

— Как и когда возник первый интерес «Ромы»?

— Реальный интерес, а не просто слухи, возник примерно три недели назад. «Дженоа» проинформировал нас, что такой интерес есть, и это реально. До этого момента были только слухи.

— «Дженоа» — большой клуб, но «Рома» — это топ-уровень. Разница в работе с такими клубами чувствуется?

— Мне бы не хотелось сравнивать, тем более «Дженоа» для нас много значит, мы всегда будем тепло относиться к этому клубу. «Дженоа» сумела приобрести Элдора и сделала его узнаваемым в Италии, но работа с «Ромой» меня действительно поразила. Ко всем деталям они относились с максимальной строгостью и четкостью. Когда сделка была уже в процессе, мы получали инструкции, требования, чтобы мы ничего не коммутировали, не намекали; чтобы игрок также не допускал ничего подобного. Когда мы выехали в Рим на медобследование, то получили кучу инструкций о том, как нужно быть одетыми на разных стадиях сделки, какие надевать рубашки, какую обувь, где стоять. Я даже шутил, что они еще не подписали игрока, а уже командуют нами. В один из дней нам позвонил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио: он был поражен тем, что ни одна деталь не утекла в прессу. Итальянцы не знали о времени прилета Элдора, о его приезде на базу. Медиадепартамент «Ромы» был заинтересован в том, чтобы отработать эту историю на максимуме. Безусловно, мы уважали все требования клуба, ничего не комментировали. В Узбекистане появлялись какие-то фейковые аккаунты, вбросы, но мы не имели к этому отношения. Я много лет в бизнесе, но это, наверное, один из самых профессиональных подходов, которые я видел. Я впечатлен.

— Какова была первая реакция Элдора, когда он узнал, что им интересуется «Рома»?

— Он очень умилительный парень. Когда мы сказали ему, что существует такой вариант, он сказал: «Ого. Это правда?» В этот момент он находился на сборах, работал. Мы договаривались с ним, что в это трансферное окно мы точно не будем менять страну, чтобы не подвергать его стрессу. С «Дженоа» мы разговаривали о том, что будем думать о возможном переходе только зимой, это была их позиция и мы ее разделяли. Мы говорили, что будем думать о переходе только если поступит серьезное предложение, которое устроит игрока и клуб. Вот оно и пришло.

— «Рома» сейчас ассоциируется с Жозе Моуриньо. У Элдора был с ним какой-то разговор?

— С разрешения «Дженоа» она созвонились, поболтали. Жозе спросил у него о самочувствии, о состоянии, состоялся конструктивный разговор. По прилете в Португалию, где «Рома» проходила сбор, Жозе встретил Элдора на базе с улыбкой и сказал, что готов с ним снова сфотографироваться: пару лет назад они уже встречались в Москве и тогда сделали фото. В целом все прошло позитивно.

— Это аренда с правом выкупа?

— Нет, это полноценный трансфер.